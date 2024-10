Travolta da un ciclomotore in corsa, il cui conducente subito dopo l’urto, invece, di accostare e prestare i primi soccorsi, si è allontanato dalla zona. A restare ferita una 19enne studentessa universitaria di Naro. È successo in via Ernesto Basile, a Palermo, poco distante dalla sede del corso di studi frequentato dalla ragazza.

La 19enne è stata investita sulle strisce pedonali dal conducente di uno scooter che si è allontanato come se nulla fosse. La ragazza è stata soccorsa e accompagnata al Civico dove ha trascorso la notte, uscendone il giorno dopo con una frattura del piatto tibiale e un dente in meno: per lei trenta giorni di prognosi.

Il suo legale, nelle prossime ore, depositerà una denuncia ai carabinieri.

