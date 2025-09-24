“Abbiamo ricevuto notizie rassicuranti dai familiari: Sofia è fuori pericolo. Una notizia che ci riempie il cuore di sollievo e speranza”. A dare la bella notizia notizia alla comunità lampedusana è stato il sindaco Filippo Mannino. La studentessa tredicenne che ieri è stata travolta da un’auto mentre, in sella a una bicicletta elettrica, usciva dal parcheggio davanti al liceo Scientifico di Lampedusa, è fuori pericolo di vita. La giornata di ieri è stata caratterizzata dall’apprensione per tutti i lampedusani. L’amministrazione ha anche annullato tutti gli eventi di festa previsti per il pomeriggio di ieri. La ragazzina, dopo le prime cure, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo dove, al momento, si trova ricoverata.

