Uno studente, Christian Giardina, frequentante la scuola media statale “S. Gangitano” di Canicattì, nella giornata conclusiva degli esami, ha presentato un elaborato multidisciplinare dedicato all’Arma dei Carabinieri, dimostrando profonda sensibilità e spirito civico. Il progetto, articolato in collegamenti con diverse discipline scolastiche – dalla storia all’educazione civica, dalla musica all’arte, fino alla religione e alla tecnologia – ha posto al centro il ruolo dell’Arma, esaminato sia dal punto di vista istituzionale che valoriale.

Un lavoro originale e sentito, ispirato dalla figura del nonno, maresciallo dei Carabinieri, che ha trasmesso al giovane Christian il rispetto per l’uniforme e per i principi di legalità, fedeltà e giustizia. L’elaborato è stato apprezzato non solo dalla commissione esaminatrice, ma anche dal comandante della Compagnia Carabinieri di Canicattì, che ha voluto complimentarsi personalmente con il giovane per la maturità dimostrata e per il significativo gesto di affetto verso l’Arma.

“Allo studente – si legge in una nota diffusa dal Comando provinciale Carabinieri di Agrigento – vanno gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e scolastiche, con l’auspicio che l’impegno, il senso civico e i valori espressi possano accompagnarlo nel cammino della vita”. La pubblicazione delle immagini allegate è stata autorizzata con specifica liberatoria da parte dei genitori dello studente.

