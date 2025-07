Quattro lavoratori in nero, su altrettanti presenti, e violazioni amministrative e penali. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma della Compagnia di Sciacca, in una struttura ricettiva in territorio di Menfi.

I militari dell’Arma hanno ordinato l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale, per la presenza di lavoratori risultati “in nero”. Adesso la società, proprietaria della struttura turistica, dovrà pagare una maximulta, le imposte evase e sanare le posizioni lavorative e contributive.

L’amministratore unico della società è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, perché ritenuto responsabile dei reati di omessa sorveglianza sanitaria, mancata informazione e redazione del documento di valutazione dei rischi senza data certa. Alla società sono state elevate sanzioni per circa 18.000 euro.

