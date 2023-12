Sarà lutto cittadino oggi a Lampedusa, proclamato dal sindaco, Filippo Mannino, a seguito della prematura e tragica morte di Salvatore De Battista, 29 anni, stroncato da un aneurisma cerebrale. Il giovane ha accusato un malore, ed è stato portato nel pronto soccorso dell’isola, e poi trasferito in elisoccorso in un ospedale di Palermo, dove è caduto in un coma dal quale non si è mai svegliato.

Dopo due giorni è stata dichiarata la morte cerebrale e si è proceduto all’espianto degli organi, dato che Salvatore De Battista è stato un donatore. Sui social il sindaco Mannino ha scritto: “Ancora una volta la nostra isola si trova ad affrontare il dolore della perdita prematura di un giovane, che vola improvvisamente nella casa di Dio e ci lascia tutti sgomenti e increduli”.