In merito alle strisce pedonali realizzate ieri pomeriggio in via Atenea l’assessore alla polizia municipale Carmelo Cantone dichiara: “Nessuno ha mai rilasciato autorizzazione a fare le strisce pedonali sulla via Atenea. Una ditta che sta effettuando una ristrutturazione di una palazzina in via Atenea, ha interpretato male l’autorizzazione rilasciata dall’ufficio patrimonio del Comune di Agrigento. I vigili urbani sono prontamente intervenuti, fermando la ditta, ripeto, che si sentiva in perfetta buona fede, e stanno ripristinando lo stato iniziale del luogo. Nessuno scandalo, nessuna violazione”.