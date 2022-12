Strenna Fortidudo che si aggiudica il Darby 76-61

Strenna Fortitudo che si aggiudica il derby contro Trapani 76 a 61

di Michele Bellavia

Fa festa Agrigento che, a distanza di oltre quattro anni (marzo 2018), si aggiudica il derby contro la Pallacanestro Trapani. La squadra di coach Cagnardi fa sua la posta nella parte centrale del match piazzando ben 47 punti contro i 23 dei cugini granata costretti ad issare bandiera bianca. Mattatore della serata è Alessandro Grande con 25 punti. Bene anche Costi (17 punti), Marfo (14 punti) e Francis (11 punti). Di contro, Trapani dopo un ottimo primo quarto si è sciolta come neve al sole nonostante i 17 punti di Romeo, i 15 di Massone e i 12 di Stumbris. Nello starting five di coach Cagnardi ci sono Grande, Costi, Ambrosin, Chiarastella e Marfo; coach Parente risponde con Massone, Romeo, Guaiana, Stumbris e Carter. Parte forte Trapani: difesa asfissiante, rimbalzi e buone percentuali dall’arco mettono il turbo ai granata che si aggiudicano il primo quarto con grande autorevolezza (18-10). La Fortitudo si accende nei secondi 10′. Le contromisure tattiche di coach Cagnardi cominciano a pagare dividendi e, nel secondo quarto, i padroni di casa reagiscono. Trascinati da un ottimo Costi, infatti, i biancazzurri risalgono la corrente pareggiando prima a quota 29 sul finire di frazione e poi chiudendo in bellezza fino al 31 a 29 con cui si chiude la prima parte di gara. Il fluido non si interrompe neanche al rientro perché Marfo e Grande sono implacabili e trascinano Agrigento fino al massimo vantaggio (+16) (49-33). Sul versante opposto, coach Parente è costretto a richiamare i suoi ormai in balìa di un incontenibile Francis. La terza frazione indirizza il match in direzione Fortitudo (57-41). Gli ultimi dieci minuti non spostano gli equilibri: Trapani prova a ricucire, mentre Agrigento rimane lucida quel tanto che basta a metterla in cassaforte e aggiudicarsi il derby. Per i biancazzurri è già 2023: una breve pausa natalizia consentirà alla compagine di coach Cagnardi di preparare al meglio l’impegnativa trasferta di Cremona (mercoledì 4 gennaio ore 20 e 30) contro la Vanoli.

Moncada Energy Group Agrigento 76 – 2B Control Trapani 61

Fortitudo Agrigento: Grande 25, Francis 11, Ambrosin 3, Chiarastella 6, Marfo 14, Costi 17, Peterson, Traoré, Bellavia, Negri, Mayer. All.: Cagnardi.

Pallacanestro Trapani: Carter 7, Stumbris 12, Tsetserukou 3, Guaiana 5, Massone 15, Romeo 17, Rupil, Mollura, Kovachev, Dancetovic, Lentini. All.: Parente.

Arbitri: Michele Cosimo Pio Capurro, Marco Attard e Francesco Praticò.

Note: parziali: 10-18, 21-11, 26-12, 19-20