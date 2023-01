Strattonata per strapparle la borsa, banditi in fuga a mani vuote

Hanno tentato di scipparla mentre stava salendo in macchina in via Monsignor Ficarra a Canicattì. E’ successo nella notte di domenica scorsa. Vittima una trentottenne canicattinese, all’improvviso avvicinata da due banditi, con il volto travisato, giunti in sella ad uno scooter.

La donna è stata sorpresa di spalle, e strattona violentemente per strapparle la borsa, che teneva tra le mani. A causa della resistenza della trentottenne, da lì a poco, i malviventi si sono allontanati frettolosamente, infilandosi in una stradina vicina. E a mani vuote.

Una volta scattato l’allarme la zona è stata raggiunta dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Canicattì. La vittima del tentato furto con strappo per sua fortuna non ha riportato traumi. I militari dell’Arma dopo avere raccolto la denuncia e ascoltato la testimonianza della donna, hanno avviato le ricerche dei delinquenti.

Le ricerche, comunque, fino ad ora non hanno permesso di risalire ai due balordi.