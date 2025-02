Straordinario successo al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento per la compagnia Lanterna Magica. Lo spettacolo “L’amore è ceco”, scritto e diretto da Josè Tedesco, ha fatto registrare il tutto esaurito nelle due rappresentazioni tenute il 22 e 23 febbraio scorso. E sarebbero potuti essere ancora di più, se la struttura li avesse potuti contenere. In tanti, infatti, si sono presentati alla cassa e non sono potuti entrare per mancanza di posti disponibili. Ed è stato un peccato. Chi ha avuto la fortuna di entrare e seguire la performance dei bravi attori della compagnia si è divertito molto. Una conferma che è venuta dalle risate e dagli applausi che hanno lungamente accompagnato lo spettacolo. Naturalmente soddisfatta la regista Josè Tedesco e gli attori della compagnia, che dopo questa positiva esperienza che va ad aggiungersi a quella di dicembre al teatro “Al Massimo” di Palermo, sono già pronti a calcare nuovi palcoscenici .

