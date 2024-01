Il direttore generale dell’Akragas, Graziano Strano, esprime parole di elogio per il Trapani Calcio: “Siamo stati accolti in una bomboniera, complimenti a tutti. Siamo stati benissimo, è raro sentirsi elogiati e ben accolti in un contesto così speciale. Riguardo alla partita, incontrare una squadra che ha segnato cinque gol a tutti è una sfida impegnativa. Abbiamo giocato contro una squadra che ha una media di di 4 0 5 gol a partita, una statistica che testimonia la forza dell’avversario. Non possiamo ignorare che il Trapani è una squadra formidabile, capace di vincere in casa e dimostrare un gioco di grande intensità. Non siamo riusciti a essere all’altezza per i primi 20 minuti, ma abbiamo cercato di rientrare in partita. Tuttavia, come sottolinea il nostro mister, l’individualità degli avversari è stratosferica, con verticalizzazioni e azioni che ci hanno messo in difficoltà. Siamo consapevoli di aver affrontato una delle squadre più forti del campionato, e ora aspettiamo di vedere chi la spunterà tra Siracusa e Trapani. In ogni caso, il Trapani dimostra di avere grande grinta e determinazione, e questa partita è stata un fuoco acceso per Agrigento.” Ecco il video

Graziano Strano in sala stampa