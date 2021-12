Strage di Ravanusa, domani i funerali. Presenti diverse autorità

Fervono i preparativi per i funerali solenni delle nove vittime (più il piccolo Samuele) dell’esplosione di Ravanusa. Saranno celebrati domani, a partire dalle 16.30, nel piazzale antistante la Chiesa Madre. A officiare le esequie sarà l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Saranno presenti tra gli altri il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini, il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Lo stesso Governatore ha disposto che per domani, giornata dei funerali, alle 12, venga osservato un minuto di silenzio in tutti gli uffici dell’amministrazione regionale, incluse le società partecipate e gli enti sottoposti a controllo della Regione.