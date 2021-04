Strage di cani in Pakistan, da Agrigento la raccolta firme per chiedere al Governo Italiano di intervenire

Il Governo del Pakistan ha deciso di abbattere almeno 25 mila cani randagi nei prossimi due mesi per contenerne il numero. Le uccisioni sono già iniziate nelle amministrazioni del Lodhran, Kehror Pakka e Dunyapur, ma si estenderanno in molte altre città. Lo ha reso noto l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), associazione per la tutela degli animali presente in 61 nazioni dei cinque continenti con oltre 200 leghe-membro.

Di fronte a questo scenario l’associazione Ohana, rifugio per cani abbandonati fondato da Chiara Calasanzio circa 6 anni fa a Santa Margherita di Belice, ha lanciato una raccolta firme indirizzata al Ministero degli Esteri e al Ministro Luigi Di Maio.