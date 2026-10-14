L’Ufficio gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per migliorare le condizioni della viabilità provinciale, ha aggiudicato l’appalto relativo all’accordo quadro triennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. I lavori saranno eseguiti dall’impresa aggiudicataria EuroInfrastrutture SrL con sede a Santa Venerina (CT) che ha offerto il ribasso del 32,4089%, per un importo di aggiudicazione pari ad 4.576.000 euro, compresi 137.280 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’intero importo della gara telematica, alla quale hanno preso parte 261 imprese, è stato finanziato con fondi del Ministero.

L’appalto avrà la durata di tre anni a partire dalla consegna dei lavori e consentirà di effettuare qualsiasi intervento sull’intera rete viaria interna (rimozione frane, rifacimento tracciati, cunette, sistemazione cunette e segnaletica orizzontale e verticale ed altro ancora) su indicazioni dei tecnici del Settore infrastrutture stradali per migliorare le condizioni di sicurezza delle strade di competenza del Libero Consorzio. A breve è prevista la firma del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria.

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