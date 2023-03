Strade e ambienti di vita sicuri. Incontro-seminario ASP

Il tema della prevenzione degli incidenti stradali e domestici sarà al centro di un evento divulgativo dal titolo “Sicurezza negli ambienti di vita“ in programma nella mattinata di domani, mercoledì 29 marzo alle 8.30, presso i locali dello “Spazio Themenos” di via Pirandello ad Agrigento. Durante l’incontro-seminario, organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nell’ambito delle attività previste dal piano regionale della prevenzione 2020-2025, si avvicenderanno esperti dell’ASP, delle Forze dell’Ordine, dell’INAIL, della Motorizzazione Civile, dell’ACI, dell’ECUA, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e di varie associazioni di volontariato. Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la collettività, specie i giovani, sul rispetto delle buone norme alla guida dei veicoli e sulle corrette prassi per rendere sicuri gli ambienti domestici. Prevista una nutrita partecipazione di studenti delle scuole medie e superiori del nostro territorio accompagnati dai docenti e dai dirigenti scolastici. La giornata formativa, giunta alla sua terza edizone, vedrà la partecipazione delle massime autorità cittadine e provinciali e sarà aperta da un intervento del commissario straordinario ASP, Mario Zappia. Referenti aziendali del progetto Gabriella Schembri e Patrizia Volpe dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute ASP.