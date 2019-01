Strade di ghiaccio: scontro sulla 640. Tir si intraversa

E’ ritornato scorrevole il traffico sulla SS 640 dopo l’incidente stradale di questa mattina intorno alle 7,30. Lo scontro sulla strada statale ‘Degli Scrittori è avvenuto tra lo svincolo per il Centro Commerciale Le Vigne e Racalmuto in direzione Agrigento. A causare lo scontro tra due tir sarebbe stato il ghiaccio che ha trasformato la strada in una lastra scivolosa. La superstrada è stata chiusa per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza per il fondo stradale. (Leggi anche Impatto tra due camion lungo la SS 640, traffico deviato)