Strada pericolosa, i Consiglieri di Liberi e Solidali: si intervenga subito

I Consiglieri Comunali di Agrigento Nello Hamel e Alessia Bongiovi’ hanno inviato una nota al Sindaco Francesco Miccichè e all’Assessore Giovanni Vaccaro sulla condizione di pericolo in cui grava la via Caduti di Marzabotto a causa.dell’ eccessiva presenza di vegetazione che pubblichiamo integralmente.

“Con la presente è doveroso da parte nostra sollevare un’adempienza da parte dell’amministrazione, che mette in pericolo tutti coloro che transitano lungo via Caduti di Marzabotto, a causa dell’incurata vegetazione fatta da canneti ed arbusti, che occupano gran parte della carreggiata stradale in prossimità di una curva.

Una strada molto frequentata non solo dai residenti del quartiere di Villaseta e Monserrato, ma anche da autobus di linea e turistici, da mezzi pesanti di trasporto merci, da mezzi di emergenza (come quelli utilizzati dal comando provinciale dei vigili del fuoco), e soprattutto durante la stagione estiva, da turisti (trovandoci alle porte della valle dei templi e dell’ingresso di Porta Aurea).

Veicoli che durante la manovra di curva per evitare l’impatto con la vegetazione, sono costretti a invadere la corsia opposta mettendo in pericolo se stessi e gli altri, rischiando così un incidente frontale. Il rischio più elevato lo si ha nelle ore serali visto che la strada è tra l’altro sprovvista di illuminazione pubblica.

Pertanto, vi chiediamo l’immediato intervento di scerbatura e messa in sicurezza.