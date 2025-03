. Lunedì 3 marzo alle ore 9 prende il via “Il nostro 8 marzo”, una settimana interamente dedicata al tema dell’accoglienza e del rispetto, valori racchiusi nel titolo scelto per questa edizione: “Xenia – Il sé e l’altro: armonie e conflitti”. Il significato di Xenia La parola “Xenia” affonda le sue radici nell’antica Grecia e fa riferimento al concetto di ospitalità e accoglienza, due pilastri della società classica. La Giornata Internazionale dei diritti delle donne si avvicina e, come ogni anno, il Liceo Leonardo si prepara a celebrarla con un’iniziativa ricca di eventi culturali e scientifici.

Nell’antichità, offrire doni agli ospiti era un atto sacro che sanciva il rispetto tra individui e culture diverse. Oggi, in un contesto globale segnato da profonde tensioni sociali, il Liceo Leonardo recupera questo concetto per riflettere su come il rispetto reciproco possa essere la chiave per costruire una società più inclusiva ed equa. L’inaugurazione della mostra “Le Nobel per la scienza”

Il primo evento in programma si terrà alle ore 9 presso il Foyer del Teatro Pirandello, dove verrà inaugurata la mostra “Le Nobel per la scienza”, un progetto realizzato in collaborazione con l’associazione Toponomastica al femminile. L’esposizione punta i riflettori sulle donne che hanno rivoluzionato il mondo scientifico, abbattendo barriere e stereotipi di genere. A dare il via all’evento sarà Ester Rizzo, scrittrice e giornalista, autrice di numerose opere dedicate alla riscoperta delle figure femminili nella storia. La mostra vuole essere un tributo a tutte le scienziate che, nonostante le difficoltà, hanno lasciato un segno indelebile nel progresso umano.

La Settimana della cultura scientifica Parallelamente alle iniziative legate alla Giornata della donna, il Liceo Leonardo prosegue con un altro importante appuntamento: la Settimana della cultura scientifica .

Questo evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Agrigento 2025, ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della scienza attraverso incontri con esperti del settore. Il filo conduttore di quest’anno è l’astronomia, una disciplina che incarna perfettamente il desiderio umano di esplorare e comprendere l’universo. Il convegno “A…come Astronomia” avrà inizio alle ore 10, sempre presso il Teatro Pirandello, si tratta del il sesto incontro della Settimana della cultura scientifica, intitolato “A…come Astronomia”.

L’evento vedrà la partecipazione di importanti esponenti del panorama scientifico italiano, tra cui: Patrizia Caraveo, Dirigente di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Carmelo Falco , astronomo archeologo Salvo Pluchino , Vicepresidente dell’Unione Astrofili Italiani Gli studenti dei Licei del territorio avranno l’opportunità di interagire con gli esperti, approfondendo le tematiche legate all’astronomia e il suo impatto sulla nostra comprensione del cosmo.

Un’occasione preziosa per ispirare le nuove generazioni a intraprendere percorsi accademici e professionali nell’ambito della ricerca scientifica.

La presenza di Patrizia Caraveo è figura di spicco nel campo dell’astrofisica. Patrizia Caraveo è una delle voci più autorevoli nello studio delle stelle di neutroni e delle pulsar, la sua carriera, caratterizzata da importanti contributi alla ricerca spaziale, è un esempio concreto di come le donne hanno saputo affermarsi in un ambito storicamente dominato dagli uomini. La sua partecipazione all’evento rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di ascoltare direttamente una scienziata di fama internazionale e scoprire il fascino della ricerca astronomica. Il ruolo di Carmelo Falco e Salvo Pluchino

Accanto a Caraveo, interverranno Carmelo Falco e Salvo Pluchino, due esperti che combinano l’astronomia con altre discipline. Falco, con la sua esperienza in archeoastronomia, studia il legame tra l’astronomia e le antiche civiltà, dimostrando come le stelle hanno sempre giocato un ruolo fondamentale nella cultura umana. Pluchino, invece, porta il punto di vista dell’astrofilo, offrendo una prospettiva accessibile e appassionata sullo studio del cielo.

Presentazione del libro “Ecologia spaziale. Dalla Terra alla Luna a Marte”: nel pomeriggio, alle 16.30 presso Casa Diodoros, si terrà un altro evento imperdibile: la presentazione del libro di Patrizia Caraveo, intitolato “Ecologia spaziale. Dalla Terra alla Luna a Marte”. Il volume affronta una tematica di grande attualità: la sostenibilità delle esplorazioni spaziali. In un’epoca in cui l’interesse per la colonizzazione di altri pianeti è in costante crescita, diventa fondamentale interrogarsi su come evitare di replicare gli errori commessi sulla Terra. L’autrice guiderà il pubblico attraverso una riflessione sulle sfide ambientali legate alla conquista dello spazio.

Osservazioni astronomiche con il telescopio La giornata si concluderà con un’esperienza pratica che consentirà ai partecipanti di mettere in pratica quanto appreso nel corso degli incontri. Carmelo Falco e Salvo Pluchino guideranno un’osservazione astronomica con il telescopio , offrendo ai presenti la possibilità di ammirare da vicino la bellezza del cielo notturno.

Questo momento rappresenta il perfetto connubio tra teoria e pratica, regalando ai partecipanti un’esperienza immersiva nel mondo dell’astronomia.

L’iniziativa “Il nostro 8 marzo” non è solo un evento celebrativo, ma un’occasione di crescita e di riflessione su temi cruciali come l’uguaglianza di genere, il rispetto reciproco e il ruolo della scienza nella società. Grazie alla partecipazione di figure di spicco nel panorama scientifico e culturale, il Liceo Leonardo si conferma un punto di riferimento per la formazione delle nuove generazioni,offrendo loro strumenti concreti per comprendere e affrontare le sfide del futuro.

