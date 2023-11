Una coppa preziosa, monili e gioielli e i più bravi potranno provare a creare una copia della famosa Phiale aurea. Storie di principi e di tesori questa domenica (26 novembre) alle 16,30 al Museo archeologico “Pietro Griffo”, parte del Parco della Valle dei Templi. È infatti in programma un laboratorio con visita didattica per bambini e ragazzi (tra 6 e 12 anni) che partirà proprio dalle teche del museo che ospitano i preziosi reperti scoperti nelle sontuose sepolture di Sant’Angelo Muxaro. Da dove arrivava anche la bellissima phiale aurea oggi esposta al British Museum. I piccoli partecipanti potranno tentare di realizzare una copia della preziosa coppa, modellandola e utilizzando la tecnica dello sbalzo su foglio laminato e colorandola con tempere lavabili. Ci sarà spazio anche per un racconto, una storia ispirata alla copia appena nata, che ogni bambino potrà portare via con sé. La partecipazione ha un costo di 5 euro.