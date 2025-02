Agrigento si prepara ad accogliere uno degli spettacoli teatrali più attesi della stagione: Storia di una Capinera, adattamento scenico del celebre romanzo di Giovanni Verga, che andrà in scena al Teatro Luigi Pirandello per due imperdibili repliche.

Lo spettacolo, che ha già conquistato il pubblico nei principali teatri italiani, promette di trasportare gli spettatori nell’atmosfera intensa e struggente della Sicilia ottocentesca, grazie a un cast d’eccezione ea una messa in scena curata nei minimi dettagli.

Un appuntamento imperdibile: date e orari

Gli amanti del teatro e della letteratura potranno assistere alla rappresentazione nelle seguenti date:

Sabato 1 marzo alle ore 21:00

Domenica 2 marzo alle ore 17:30

Le ultime disponibilità di biglietti sono ancora acquistabili attraverso il sito ufficiale della Fondazione Teatro Pirandello e presso il botteghino del teatro.

Un cast straordinario per un classico senza tempo

Adattato per il teatro da Micaela Miano, lo spettacolo vede la regia di Guglielmo Ferro, uno dei nomi più apprezzati della scena teatrale italiana. Enrico Guarneri e Nadia De Luca interpretano i ruoli principali, regalando al pubblico un’interpretazione intensa e coinvolgente.

A impreziosire la rappresentazione, la partecipazione straordinaria di Emanuela Muni e un cast di interpreti talentuosi, capaci di restituire tutta la profondità emotiva della storia di Maria, giovane costretta in convento contro la sua volontà, e del suo struggente desiderio di libertà.

L’atmosfera della Sicilia ottocentesca prende vita sul palco

Uno degli elementi che rendono Storia di una Capinera un’esperienza teatrale immersiva è la cura della scenografia e degli elementi artistici.

Le musiche originali di Massimiliano Pace accompagnano lo spettatore in un viaggio emotivo, sottolineando i momenti più toccanti dello spettacolo.

Le scenografie di Salvo Manciagli ricreano con realismo i luoghi e le atmosfere siciliane dell'epoca, facendo immergere il pubblico in un mondo fatto di contrasti e costrizioni.

I costumi di Sartoria Pipi, fedeli alla tradizione ottocentesca, aggiungono ulteriore autenticità alla messa in scena.

Il significato universale della storia di Maria

Nonostante sia stato scritto nel XIX secolo, il romanzo di Giovanni Verga conserva una straordinaria attualità. La vicenda di Maria, giovane donna costretta a rinunciare all’amore e alla libertà per obbedire alle convenzioni sociali, risona profondamente anche nel pubblico contemporaneo.

In un’epoca in cui la libertà individuale è spesso data per scontata, Storia di una Capinera offre un’importante occasione di riflessione: fino a che punto le imposizioni sociali influenzano ancora le nostre scelte? Quanta strada è stata fatta rispetto al passato e quanta ancora ne resta da percorrere?

Ultimi biglietti disponibili: dove acquistarli

Per chi desidera assistere a questo spettacolo di grande impatto emotivo, gli ultimi biglietti sono ancora disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Teatro Pirandello ( www.fondazioneteatropirandello.it ) e presso il botteghino del teatro .

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di teatro, letteratura e cultura siciliana.

