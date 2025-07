Un nuovo angolo di gusto e raffinatezza si affaccia da oggi sul lungomare Falcone e Borsellino a San Leone. Ha aperto ufficialmente i battenti “La Giara Mare”, la nuova pizzeria dei Fratelli Arcieri, che unisce lo stile fresco e marinaro a un menù che spazia dal food porn ai piatti di pesce, con la pizza sempre al centro della proposta.

Il locale colpisce subito per il suo arredo essenziale e curato: tavoli in legno chiaro, sedie color sabbia e cielo, lampade da tavolo eleganti, il tutto incorniciato da una parete di doghe verticali che richiamano le cabine di uno stabilimento balneare chic. A completare l’atmosfera, ombrelloni scuri e verde rigoglioso per una pausa rilassante anche nelle ore più calde.

Pochi posti, ma cura per i dettagli e attenzione alla qualità, in una location che si candida a diventare un punto di riferimento per chi cerca gusto e tranquillità a pochi passi dal mare.

“La Giara Mare” è aperta da lunedì, pronta ad accogliere agrigentini e turisti con un’offerta che sa di estate, tradizione e novità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp