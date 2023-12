Da quando ha iniziato a brillare sopra Piazza Cavour lo scorso 8 novembre, la Stella Cometa, donata dalla gioielleria D’Angelo Gioielli, ha attirato centinaia di visitatori desiderosi di immortalare il loro momento con selfie e foto. Tuttavia, oggi è oscurata da un triste episodio.

Le decorazioni natalizie, una generosa donazione della D’Angelo Gioielli, sono state vittima di atti vandalici che hanno danneggiato i cavi che alimentano questa splendida illuminazione. Questo deterioramento ha impedito l’accensione della stella, lasciando Piazza Cavour al buio questa sera.

È un peccato che questa tradizione, che ogni anno illumina la piazza già dall’8 novembre, sia stata compromessa da atti di vandalismo. Le decorazioni di D’Angelo Gioielli sono un’anteprima rispetto al resto di Agrigento, portando l’atmosfera natalizia in anticipo e ispirandosi alle capitali del nord Europa.

La gioielleria D’Angelo non ha mai smesso di stupire: ogni anno presenta una nuova decorazione, dalle adorabili creazioni come l’orsacchiotto, fino alle maestose stelle. Questo impegno e la creatività di D’Angelo contribuiscono a rendere la stagione natalizia a Piazza Cavour un’esperienza straordinaria per tutti, grandi e piccini. Nonostante questo contrattempo, l’impegno e la dedizione di D’Angelo Gioielli continuano a regalare magia e gioia a questa splendida piazza durante le festività natalizie. Sebbene la Stella Cometa resti spenta questa sera, rimaniamo fiduciosi nel ritorno della sua luce per continuare a incantare la città e i suoi visitatori.