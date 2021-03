Stelio Zaccaria si dimette da portavoce del sindaco di Agrigento

Il giornalista Stelio Zaccaria ha rinunciato oggi all’incarico da portavoce del sindaco di Agrigento Franco Miccichè. “La decisione – ha detto Zaccaria- è da ricondurre a ragioni personali e non a vicende di carattere politico o amministrativo. Al sindaco Miccichè e alla sua Giunta rivolgo un augurio di portare avanti il suo progetto politico”. Zaccaria, per anni capo servizi del quotidiano “La Sicilia”, ha curato anche la campagna elettorale che nelle scorse amministrative ha portato il sindaco Micciché alla vittoria. Un incarico che il giornalista ha svolto in modo professionale fornendo notizie immediate alla stampa sulle attività svolte dall’amministrazione comunale di Agrigento. Si attende il nome di chi succederà a Zaccaria. C’è chi parla di un ruolo che potrebbe essere affidato già nei prossimi due giorni.