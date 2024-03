La giornalista Stefania Battistini ospite del Liceo Scientifico Linguistico e Sportivo “Leonardo” di Agrigento. Questa mattina presso lo spazio Temenos, nell’incontro, organizzato dalla referente per le pari opportunità, Professoressa Angela Sapio, e dalla Dirigente Scolastica, Dottoressa Patrizia Pilato, in collaborazione con la Libreria Il Mercante di Libri, la giornalista, oltre a presentare il suo libro “Una Guerra Ingiusta: Racconti e Immagini dall’Ucraina Sotto le Bombe”, ha condiviso la sua visione del giornalismo. “Ho sempre pensato che fare questo mestiere significasse – anche – farsi attraversare dal dolore delle persone; – ha detto- sanguinare un po’ con loro. Solo così si può restituire a chi ti ascolta un pezzo di quella verità, un pezzo di quell’esistenza”.

Battistini ha parlato davanti ad una folta platea di studenti della realtà della guerra, attraverso racconti e immagini che documentano la situazione in Ucraina.