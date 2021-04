Stava per mettere a segno furto in abitazione: arrestato giovane

E’ stato bloccato mentre stava per mettere a segno un furto in un’abitazione disabitata. I poliziotti del Commissariato di Licata hanno arrestato un giovane licatese per i reati di danneggiamento e furto aggravato tentato. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando gli agenti erano intervenuti presso un’immobile del centro storico, dove erano stati segnalati dei movimenti sospetti.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato la porta d’accesso dell’abitazione socchiusa, e dall’interno provenienti dei forti rumori. Fatta irruzioni all’interno della casa, gli uomini in divisa hanno individuato un giovane ladruncolo, che ha tentato di fuggire da una finestra, dopo aver abbandonato la refurtiva. Un tentativo vano, stante che all’esterno della palazzina, c’erano altri poliziotti ad attenderlo.

L’uomo, con precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato, e condotto presso le camere di sicurezza del Commissariato di Palma di Montechiaro. A seguito dell’udienza, il Gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto, e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.