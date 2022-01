Statale 118, dalla Regione 300mila euro per risolvere il problema

La Giunta regionale guidata da Nello Musumeci, ha stanziato quasi 300mila euro, e affidato un intervento di somma urgenza per eliminare il pericolo di frane dal costone lungo la strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, nel tratto della galleria “Santa Lucia”, tra Agrigento e Raffadali. Il tratto dell’arteria interessato chiuso da circa un mese sta creando tanti disagi. La Regione si è sostituita all’Anas per inviare subito uomini e mezzi a lavoro, attraverso il Genio civile. Adesso il Governo Musumeci ha affidato i lavori di messa in sicurezza del versante, per risolvere il problema.