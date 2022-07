Star e imprenditrice, vacanze agrigentine per Jessica Alba

In vacanza nell’agrigentino: Jessica Alba fa tappa al Lounge beach Scala dei Turchi e i fan impazziscono. La star e imprenditrice si gode le vacanze e nel locale a ridosso della Scala dei Turchi ha festeggiato il compleanno della piccola Shai, figlia di una sua amica. E’ approdata al porto di Porto Empedocle e con i driver è arrivata al Lounge Beach. Mamma di 3 bimbi è diventata celebre grazie a ruoli in action movie come Dark Angel, Sin City e Mechanic: Resurrection. Nata in una famiglia messicana di umili origini, Jessica non ha mai fatto ministero di aver lavorato duramente per ottenere il successo, prima cinematografico e poi imprenditoriale.