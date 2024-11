“Una manovra per i siciliani, per tutti i siciliani. Una grande attenzione per le emergenze che hanno colpito e che stanno colpendo la nostra terra. E’ il dato principale che emerge dall’approvazione della variazione di bilancio in cui si punta soprattutto su ciò di cui la Sicilia ha bisogno”. Così i deputati del gruppo Mpa all’Ars esprimono la loro soddisfazione dopo l’approvazione della manovra quater che ha stanziato numerose risorse per fronteggiare le emergenze.

“Tra i punti salienti – proseguono i deputati Mpa – i 30 milioni per fronteggiare l’emergenza idrica; i fondi per gli Asacom; i 10 milioni per il piano di bonifica delle ex discariche. Ma non solo: sono presenti in manovra risorse per i comuni colpiti dalla caduta di cenere vulcanica, gli interventi per le imprese del settore vitivinicolo, il sostegno al comparto apistico, senza dimenticare il contributo di solidarietà per i meno abbienti, il prestito d’onore per gli universitari, la stabilizzazione personale precario camere di commercio. Infine, ma non per importanza, è giusto sottolineare i fondamentali interventi per l’Ast e l’Ast aeroservizi”.

