“Stanno scannando delle pecore”, denunciate due persone

“Chiamo per segnalare che due immigrati stanno scannando delle pecore”. Questa la segnalazione giunta al centralino di emergenza. In realtà, quando sul posto è arrivata la polizia ha trovato due extracomunitari, che stavano macellando abusivamente un montone, che avevano comprato poco prima da un pregiudicato agrigentino. E’ successo in via Giardinello, nel centro storico di Agrigento.

I due, di nazionalità nigeriana, domiciliati in città, sono stati bloccati dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Avevano già sezionato la pecora in due parti per dividersela. Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per macellazione abusiva.

I poliziotti delle Volanti hanno fatto intervenire anche i veterinari dell’Asp di Agrigento.