Standing ovation per Mannino da parte degli studenti di Agrigento (VIDEO)

Ad Agrigento, domani, giovedì 31 marzo, al Consorzio universitario, in via Quartararo, nell’aula magna “Luca Crescente”, dalle ore 10:30 in poi si svolgerà un dibattito di carattere storico intorno al libro di Andrea Cirino, “Quasi Papa”. Dopo i saluti del presidente dell’Università di Agrigento, Nenè Mangiacavallo, a interloquire con l’autore saranno Salvatore Pezzino, don Baldo Reina e l’onorevole Calogero Mannino, esperto della storia della Chiesa e soprattutto del Concilio Vaticano. “Quasi Papa”, dibattito con Calogero Mannino sul libro di Andrea Cirino: “cosa può dire un vecchio di 83 anni a dei ragazzi? Studiate perché l’Italia ha bisogno di voi”. Intervento salutato da un lungo applauso da parte degli studenti del Liceo Politi e del Classico Empedocle.