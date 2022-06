Stalking, indagato l’ex comandante della Polizia Locale

Il sostituto procuratore Gianluca Caputo, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari all’ex comandante della Polizia Locale di Agrigento, e attuale dirigente comunale, Gaetano Di Giovanni. L’ipotesi di reato contestata è stalking ai danni di un ispettore del Corpo della Municipale agrigentina.

I fatti contestati a Di Giovanni risalgono al 2018. Secondo la Procura di Agrigento, per oltre un anno avrebbe messo in atto comportamenti vessatori nei confronti dell’ispettore capo che, nonostante avesse problemi di salute, sarebbe stato costretto a svolgere il servizio in strada.

E lo avrebbe anche sanzionato disciplinarmente, costringendolo a consegnare pistola e manette.