Stalking all’ex fidanzata: divieto di dimora per 58enne

Avrebbe violato ripetutamente il divieto di avvicinamento imposto dal Tribunale – misura confermata negli scorsi giorni anche dal Riesame a cui si era rivolto il suo avvocato di fiducia Luigi Troja – chiamando più volte e inviando sms all’ormai ex fidanzata.

Per questo motivo si aggrava la misura nei confronti di Ignazio Filippazzo, 58enne di Porto Empedocle, che adesso non potrà dimorare nel comune.

Su Filippazzo pende anche una condanna in appello a 6 anni per presunti abusi sessuali su minore. In questa vicenda, invece, è accusato di stalking nei confronti dell’ex fidanzata che ha quasi 30 anni in meno di lui. Quest’ultima ha raccontato che, nonostante il divieto di avvicinamento, Filippazzo la pedinava e continuava a inviarle sms e chiamate.