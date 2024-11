I giudici della terza sezione penale della Corte di Appello di Palermo hanno condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione una quarantenne menfitana per il reato di stalking. La donna, a cui in primo grado erano stati inflitti mesi mesi, era finita a processo con l’accusa di aver perseguitato, con insulti e minacce, una assistente sociale del Comune di Menfi, ritenuta a suo dire responsabile del procedimento alla base della revoca della potestà genitoriale. All’imputata, difesa dall’avvocato Calogero Lanzarone, sono state concesse le attenuanti. La quarantenne, ai domiciliari per questi fatti, nel tempo è stata arrestata più volte anche per il reato di evasione dai domiciliari.

