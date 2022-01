Stagione teatrale al Pirandello, parte la campagna per i nuovi abbonati

Il teatro Pirandello di Agrigento è pronto ad aprire il sipario. Si è conclusa la campagna abbonamenti per i vecchi abbonati e adesso parte quella per i nuovi. L’invito ad esserci arriva da direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, Salvo Prestia.

“Il teatro è un luogo sicuro- dice- che viene sanificato ad ogni esibizione, dove si entra con il super green pass e con la mascherina Ffp2. Il primo appuntamento sarà il prossimo 26 gennaio con “La bottega del caffè” con Michele Placido. Il teatro è vita, è un nutrimento dell’anima, invitiamo tutti a venire in teatro perché è un luogo dove si sta bene e che possiamo frequentare. Vi aspettiamo tutti quanti in teatro”. Il “caso Tandoy”di Michele Guardì non aprirà la stagione del teatro, così come precedentemente programmato, ma sarà in scena la prossima primavera.