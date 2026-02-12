Il Palacongressi di Agrigento si prepara a ospitare una serie di appuntamenti teatrali di grande richiamo che stanno già registrando un notevole successo di pubblico. Per la data del 16 febbraio è ormai imminente il tutto esaurito: restano infatti pochissimi biglietti disponibili per assistere a “Forza Venite Gente”, il celebre musical di Mario Castellaci che da oltre quarant’anni racconta la storia di San Francesco d’Assisi. Lo spettacolo si concentra sulla figura del Santo attraverso una narrazione che mette in luce la sua profonda umanità e il difficile rapporto con il padre, Pietro di Bernardone, figura che incarna la resistenza ai valori della povertà e della fratellanza universale.

Con venti canzoni e una struttura corale, l’opera riesce a trasformare la biografia del patrono d’Italia in un evento capace di coinvolgere diverse generazioni.

Il cartellone proseguirà il 21 febbraio con Veronica Pivetti, protagonista di “L’inferiorità mentale della donna”. La pièce affronta con intelligenza e sarcasmo i pregiudizi che per secoli hanno tentato di sminuire l’intelletto femminile, offrendo una riflessione moderna che parte da testi pseudo-scientifici del passato per smontarli attraverso il filtro dell’ironia e della narrazione teatrale. Il primo marzo sarà la volta di un altro atteso evento, “A qualcuno piace caldo”, nella versione di Mario Moretti liberamente tratta dal capolavoro cinematografico di Billy Wilder. Questa produzione, diretta da Geppy Gleijeses, vede in scena Euridice Axen, Giulio Corso e Gianluca Ferrato.

La trama segue le peripezie di due musicisti jazz che, dopo essere stati testimoni involontari di una strage a Chicago, decidono di fuggire travestendosi da donne e unendosi a un’orchestra femminile diretta a Miami. Tra intrecci amorosi, ritmi incalzanti e continui scambi di identità, la regia di Gleijeses restituisce tutta la brillantezza della commedia originale, arricchendola della vitalità tipica della messinscena dal vivo.

Ticket su https://www.agrigentoticket.it/

