Stagione balneare al via, Gero Niesi: “Dal Sib massima collaborazione”

Rafforzare un rapporto sinergico con gli operatori del settore per migliorare la sicurezza della balneazione e i servizi resi ai cittadini nel pieno rispetto delle normative vigenti. Il Sib, Sindacato italiano balneari aderente a Fipe/Confcommercio Agrigento, si dice pronto alla collaborazione: “Saremo vicini alle autorità competenti- dice il presidente, Gero Niesi- al fine di collaborare e rendere sicure le spiagge”. Il Presidente provinciale di Confcommercio, Giuseppe Caruana, si sofferma sul provvedimento relativo alle concessioni balneari. Dal primo gennaio 2024 le concessioni saranno assegnate con delle gare. Per quanto riguarda gli indennizzi saranno i decreti attuativi a definire i “criteri uniformi”, vale a dire omogenei da nord a sud, per la quantificazione dei rimborsi da riconoscere al “concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante”. “Sono state ignorate completamente le richieste delle organizzazioni sindacali- dice Caruana- e sono rimaste inascoltate le considerazioni delle Regioni e dei Comuni”.

VIDEO