Stage dell’Akragas: torna a far parte del settore giovanile l’allenatore Dino De Rosa

La Società SSD Akragas 2018 organizza, nei pomeriggi di giovedi 7 luglio e martedì 12 luglio, due raduni per giovani calciatori nati negli anni 2003, 2004 e 2005. Lo stage è rivolto all’individuazione di elementi da poter aggregare all’organico della prima squadra biancoazzurra e della formazione juniores per la stagione agonistica 2022/2023. Gli interessati dovranno trovarsi allo stadio Esseneto di Agrigento, muniti di abbigliamento sportivo, certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità e nulla osta della Società di appartenenza. All’arrivo presso lo stadio Esseneto, preferibilmente alle ore 17, sarà consegnato ai giovani atleti un modulo da riempire con i propri dati anagrafici e il ruolo in campo per poi essere riconsegnato, prima dell’allenamento, ai dirigenti akragantini. Lo stage sarà presieduto dall’allenatore della Prima squadra Nicolò Terranova e dal suo staff tecnico, di cui farà parte anche l’ex allenatore e calciatore dell’Akragas, Dino De Rosa. Lo stesso De Rosa e altri nuovi tecnici delle giovanili saranno ufficializzati nei prossimi giorni. La Società biancazzurra punta senza mezzi termini a costituire un fiorente settore giovanile, con la composizione di tutte le categorie che parteciperanno ai vari campionati provinciali e regionali. Entrambi gli stage avranno inizio alle ore 17:30.