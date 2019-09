Stabilizzazione precari: la delibera al vaglio dei revisori.

Era il 30 agosto quando l’assessore al bilancio Francesco Cuzzola, ha incontrato, in aula Sollano, il personale precario che da tempo attende di essere stabilizzato contrattualmente. Dall’incontro con i contrattisti, Cuzzola aveva dichiarato che, trattandosi per lui di “materia nuova”, stava studiando per provvedere ad una possibile soluzione e, entro il 10 settembre, data odierna, sarebbe stato presentato un documento “inattaccabile” che avrebbe consentito di portare avanti il progetto di riforma.

“Il documento che altro non è che una delibera propedeutica al bilancio – spiega l’assessore – è già in mano ai revisori per il dovuto parere. Le sigle sindacali conoscono il contenuto. Appena andremo ad approvarla in giunta e dopo che ne parlerò con i sindacati (domani) spiegherò tutto per bene”.

Ricordiamo che il Comune di Agrigento è in ritardo rispetto agli altri enti sulla stabilizzazione, ma pare che una delibera propedeutica al bilancio sia già in mano ai revisori per il dovuto parere, si aspetta il responso nei prossimi giorni.