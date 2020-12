Stabilizzati i 127 dipendenti precari del Libero Consorzio comunale di Agrigento

Si apre una nuova fase per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento in relazione al personale in organico. Oggi, infatti, con la firma

dei relativi contratti a tempo indeterminato, sono stati ufficialmente stabilizzati i 127 dipendenti precari dell’Ente che da diversi lustri prestavano servizio nei vari Settori. Un momento importante per la vita amministrativa dell’ex Provincia Regionale di Agrigento, che chiude un lungo periodo di precariato per i dipendenti che, nonostante diversi momenti di incertezza per il loro futuro, non hanno mai messo in discussione il loro impegno sul posto di lavoro. La chiusura di questa lunga fase di precariato è stata suggellata stamani nell’aula consiliare “Giglia” dal Segretario/Direttore generale del Libero Consorzio Caterina Moricca e dal capo di gabinetto Maria Antonietta Testone in rappresentanza del Commissario Straordinario Girolamo Alberto Di Pisa. Presenti all’incontro anche alcuni dirigenti dell’Ente. I lavoratori presteranno servizio mantenendo il rispettivo monte ore settimanali (18 o 24 ore).