Buona affermazione nella seconda giornata del campionato under 16 regionale per la Ssd Akragas di mister Emiliano Bellavia che allo stadio comunale di Mazzarrone ha battuto il Dream Soccer per 4 a 1 grazie alle reti di Michele Cirino, Calogero Motisi, Andrea Nobile e Matteo Alcozer. Quindi un ottimo inizio di campionato per i giovani bianco azzurri che bissano il successo della prima giornata. Prossimo impegno sabato prossimo contro la Real Trinacria di Catania al comunale di Campofranco.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp