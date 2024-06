I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, nel corso di un controllo mirato a Licata hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un 44enne di Ravanusa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata.