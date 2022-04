Sport Paralimpici: la Pro Sport Ravanusa ai campionati Italiani di Varese.

Ci saranno anche gli atleti della Pro Sport Ravanusa a Varese sabato e domenica prossima tra i partecipanti al campionato Italiano di Tennis Tavolo FISDIR.

Il sodalizio Ravanusano, sarà tra le 16 società partecipanti alla fase finale del Campionato Italiano, due gli atleti presenti per la Pro Sport Ravanusa, che sotto l’attenta guida di Giancarlo La Greca si confronteranno con i pari categoria, l’infaticabile Rosario Callari e il gigante buono Salvatore Portelli, se per Rosario Callari non è una novità la partecipazione al campionato Italiano, stessa cosa non si può dire per Salvatore Portelli alla sua prima esperienza fuori dallo stretto. Nella cittadina lombarda le 16 società partecipanti saranno rappresentate da 57 atleti, provenienti da tutta la penisola.

La partecipazione all’attività paralimpica degli atleti della Pro Sport Ravanusa è la conferma e la continuità di un progetto che partito qualche anno fa, continua a crescere sia in quantità sia in qualità di ragazzi con disabilità che svolgono attività sportiva. Intanto sempre a Ravanusa si sta lavorando per portare nelle prossime settimane la rappresentativa regionale di Calcio a 5, che svolgerà il tradizionale raduno sotto la guida del tecnico azzurro Angelo D’Auria.