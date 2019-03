Sport e turismo: la maratona della Concordia è baciata dal sole

Si corre oggi, sotto una domenica di splendido solo ad Agrigento, la sedicesima edizione della Mezza Maratona della Concordia, appuntamento che unisce sport, turismo e gastronomia. Come riporta il GDS in edicola questa mattina, l’edizione 2019 è valida come seconda tappa del XVIII Grand Prix Regionale di Mezza Maratona e come 18° Campionato Italiano Vigili del Fuoco dedicato a Salvatore Cucchiara, il «pompiere» appassionato di jogging rimasto vittima di un malore durante un allenamento. Questo appuntamento si rinnova puntualmente ogni anno e mostra di godere di ottima salute in termini d’interesse. Lo testimonia il costante aumento di presenze. Per questa edizione sono attese 1500 persone che si confronteranno su un percorso di 21,097 chilometri con passaggio sulla via Sacra che rappresenta il momento più suggestivo della manifestazione. C’è una novità rispetto allo scorso anno: la corsa, che partirà e si concluderà al porticciolo turistico del lungomare Falcone-Borsellino, attraverserà anche il Viale dei Pini (unica importante novità del percorso che peserà anche sotto il profilo atletico), il Viale delle Dune, il Viale Emporium, la Via Luca Crescente e la via Sacra per inerpicarsi fino al tempio di Giunone. A promuovere l’evento è il Lions Agrigento Host con il patrocinio del Comune di Agrigento, dell’Ente Parco Valle dei Templi e dell’assessorato regionale sport, turismo e spettacolo. I vincitori delle categorie maschile e femminile saranno premiati rispettivamente con il 12° trofeo “Mimmo Gareffa” ed il 2° trofeo “Irene Grenci”, entrambi storici insegnanti di educazione fisica che hanno rappresentato un punto di riferimento per i tanti giovani della provincia appassionati di atletica leggera.