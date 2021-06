Agrigento tra gioie e dolori – il punto settimanale del direttore (VIDEO)

L’acqua è un tema scottante. Interessa il turismo e l’accoglienza. E’ delicato e lo sport fa registrare una specie di record con tre squadre agrigentine di diverse discipline tutte sugli scudi e impegnate nella promozione. Rispetto all’acqua possiamo dire che la politica, le istituzioni hanno fallito, e non sono in grado di gestire il tutto. La gestione commissariale avrebbe dovuto accompagnare la società, nell’attesa di una nuovo assetto. Invece non ha fatto altro che allungare l’agonia fino al suo fallimento.