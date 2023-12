E’ riuscito ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione di una pensionata settantaquattrenne e dopo averla aggredita si è fatto consegnare la somma di 15 euro e alcuni monili in oro, per poi dileguarsi a piedi. La donna, rimasta ferita in varie parti del corpo, è finita al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, dove i medici l’hanno curata, medicata e giudicata guaribile con prognosi di venti giorni.

Tutto quanto è avvenuto, domenica sera, dalle parti di piazza Marco Minghetti, nel centro di Ravanusa. Adesso i carabinieri della Stazione cittadina danno la “caccia” al responsabile dell’azione violenta. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito informata, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di rapina e lesioni personali.

I militari dell’Arma hanno avviato l’attività investigativa e indagano in particolar modo sulla criminalità locale e del comprensorio canicattinese.