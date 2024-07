Il solitario è uno dei giochi di carte più amati al mondo, noto per la sua capacità di intrattenere e rilassare la mente, la cui popolarità è cresciuta enormemente con l’avvento dei personal computer e successivamente con le versioni online disponibili su numerose piattaforme di gioco. Anche se esistono molte varianti del solitario, come FreeCell, Tripeaks e Piramide, due delle più famose e giocate sono Spider e Klondike.

Il solitario, conosciuto anche come “Patience” in alcune parti del mondo, è un gioco di carte che ha origini antiche e incerte: c’è chi ritiene che possa derivare dai tarocchi usati per la divinazione. Alla fine del XVIII secolo, il solitario venne menzionato per la prima volta in Nord Europa, e all’inizio del XIX secolo divenne popolare in Francia. Si narra che Napoleone Bonaparte, durante il suo esilio a Sant’Elena, si distrasse giocando a solitario. Con il passare del tempo, il gioco si diffuse in tutto il mondo, diventando un passatempo apprezzato anche in Italia.

Con l’avvento dei computer, il solitario ha conosciuto una nuova era di popolarità. Il primo gioco di solitario per computer, “Solitaire Royale”, fu lanciato nel 1987, seguito da “Solitaire’s Journey” nel 1992. Tuttavia, è stata l’inclusione del solitario in Microsoft Windows 3.0 nel 1990 a farlo diventare un fenomeno globale. Il solitario online è disponibile oggi su tutte le piattaforme di gioco, dai computer ai tablet e smartphone, offrendo l’opportunità di dare vita a partite divertenti e allo stesso tempo rilassanti.

Tra le versioni più popolari, come accennavamo, troviamo:

Klondike è forse la versione più iconica del solitario. Utilizza un mazzo di 52 carte e l’obiettivo del gioco è disporre tutte le carte per seme, dall’Asso al Re, su quattro basi vuote. Le carte vengono distribuite in sette pile sul tableau, con solo la carta superiore di ogni pila scoperta. Le sequenze devono essere costruite in ordine decrescente e alternando i colori (rosso e nero). Le carte rimanenti sono messe in una pila di riserva e possono essere utilizzate per costruire ulteriori sequenze. La semplicità delle regole rende Klondike accessibile a tutti, ma non per questo meno avvincente. La popolarità di Klondike è in gran parte dovuta alla sua inclusione nei sistemi operativi Windows, rendendolo il primo solitario digitale per molte persone. La sua combinazione di semplicità e sfida ha conquistato i cuori di milioni di giocatori.

Spider è un'altra variante molto amata del solitario, introdotta per la prima volta con Microsoft Windows XP. Utilizza due mazzi di carte e il livello di difficoltà può essere regolato scegliendo di giocare con uno, due o quattro semi. L'obiettivo è costruire sequenze complete di carte dello stesso seme, dal Re all'Asso. Quando una sequenza è completa, viene rimossa dal tableau. Le carte sono distribuite in dieci pile, con solo la carta superiore scoperta. Le sequenze possono essere costruite in ordine decrescente, indipendentemente dal seme, ma solo le sequenze complete dello stesso seme possono essere spostate. Ogni volta che si esauriscono le mosse, è possibile distribuire una nuova carta a ciascuna pila dal mazzo. Spider è noto per la sua difficoltà e complessità strategica. Si dice che le probabilità di vincere una partita siano circa una su tre, rendendolo un gioco perfetto per chi cerca una sfida più impegnativa rispetto a Klondike.

La scelta tra Spider e Klondike dipende dalle preferenze personali e dal tipo di sfida che si cerca. Klondike, con le sue regole semplici e la facilità di gioco, è ideale per chi cerca un passatempo rilassante. Spider, invece, con la sua maggiore complessità e i livelli di difficoltà variabili, offre una sfida più intensa. Quale che sia la versione che si sceglie di provare, il solitario anche quest’anno si candida ad essere il passatempo preferito dagli italiani sotto l’ombrellone!