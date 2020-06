Spiagge, movida e alcol, vertice in Prefettura

Domani mattina, martedì 16 giugno, in Prefettura, si terrà una riunione con i sindaci dei Comuni costieri agrigentini, convocati dalla prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, per intraprendere un momento di confronto, per l’individuazione di idonee misure in grado di coniugare la libertà di circolazione e di svago con il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid19.

Oggetto dell’incontro affrontare il tema, con annessi risvolti negativi, “spiagge libere, alcol e movida”. All’incontro parteciperà, collegato in video-conferenza, l’assessore regionale a Territorio e Ambiente Toto Cordaro.