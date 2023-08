Entusiasmante Spettacolo “Nella Magia delle Fiabe” incanta Montevago.

Una serata indimenticabile ha catturato l’attenzione del pubblico a Montevago, grazie allo straordinario spettacolo “Nella Magia delle Fiabe”, prodotto da Savatteri Produzioni. Ispirato ai classici intramontabili della Walt Disney, l’evento si è svolto nella suggestiva cornice della piazza antistante l’antica cattedrale, circondata dai ruderi che testimoniano il terremoto del ’68.

Sotto la sapiente direzione di Marco Savatteri, il musical ha coinvolto quindici artisti che hanno dato vita a una trama avvincente e divertente. La scena è stata animata da coreografie sorprendenti, canti corali coinvolgenti e le affascinanti melodie che caratterizzano le più belle produzioni Disney.

La partecipazione numerosa del pubblico ha dimostrato quanto il connubio tra la magia delle fiabe e la potenza dell’arte possa ancora suscitare emozioni profonde. Lo spettacolo non è stato solo un intrattenimento, ma un’esperienza che ha riunito generazioni diverse in un momento di condivisione e meraviglia.

L’ambientazione tra i ruderi del terremoto del ’68 ha aggiunto un significato ulteriore all’evento, trasformando la serata in un atto di resilienza e speranza. La capacità di trasformare un luogo carico di storia in un palcoscenico di incanto ha reso “Nella Magia delle Fiabe” un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.

Il lavoro di Savatteri Produzioni ha confermato il potere intramontabile delle fiabe Disney nel catturare l’immaginazione e il cuore delle persone di tutte le età. Il musical ha dimostrato che, nonostante il passare del tempo e le sfide che la vita ci presenta, la magia del teatro può ancora unire, emozionare e incantare, proprio come nelle fiabe che hanno toccato il nostro cuore fin da bambini.