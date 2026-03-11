Coreografie luminose sopra il Tempio della Concordia per il Mandorlo in Fiore. Uno show tecnologico da circa 70 mila euro incanta il pubblico.

Il cielo sopra la Valle dei Templi si è trasformato in un grande palcoscenico di luce.

Durante la serata del Mandorlo in Fiore,, centinaia di droni luminosi hanno dato vita a uno spettacolo suggestivo sopra il Tempio della Concordia, regalando al pubblico uno dei momenti più spettacolari dell’edizione 2026.

Le piccole luci sincronizzate hanno disegnato figure, simboli e coreografie nel buio della notte, creando un dialogo visivo tra tecnologia e storia millenaria. Un contrasto affascinante: da una parte l’antico tempio dorico, simbolo universale della civiltà greca, dall’altra le geometrie luminose dei droni che si muovevano con precisione millimetrica. Migliaia di persone hanno seguito lo spettacolo con il naso all’insù, mentre le immagini si diffondevano rapidamente anche sui social. Un momento che ha unito stupore e partecipazione, diventando uno dei passaggi più commentati della serata.

Lo show, dal costo complessivo di circa 70 mila euro, ha rappresentato una delle novità più evidenti del programma del Mandorlo in Fiore 2026, confermando la volontà di affiancare alla tradizione anche elementi di spettacolo contemporaneo.

Molto apprezzata anche la qualità della produzione televisiva e delle immagini trasmesse in diretta. La regia di Giacomo Fattori ha valorizzato ogni momento dello spettacolo, accompagnando il pubblico dentro la scenografia naturale della Valle dei Templi. Le riprese video e aeree sono state realizzate dalla GapMovie di Alessandro Giuliana, che ha restituito immagini spettacolari del tempio illuminato e delle coreografie luminose che prendevano forma nel cielo.

Lo spettacolo dei droni ha così aggiunto un nuovo linguaggio visivo al Mandorlo in Fiore: una narrazione fatta di luci, tecnologia e suggestione, capace di raccontare la festa anche oltre i confini della città.Per qualche minuto, sopra il Tempio della Concordia, il cielo di Agrigento è diventato una tela luminosa, trasformando la Valle dei Templi in uno scenario ancora più straordinario.

