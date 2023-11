Spettacolo dedicato a Pirandello al Teatro della Posta Vecchia di Giovanni Moscato, dal titolo “ L’altro Pirandello” lo stile leggero dell’autore. Nel primo tempo andrà in scena il divertente atto unico “Cecè” regia di Francesco M. Naccari con Sabrina Gaetani, Maurizio Fratacci e lo stesso Naccari nei panni di Cecè.

La serata si concluderà, per il teatro di parola, con il testo “ma non è una cosa seria” diretto da Enzo Cordaro. L’appuntamento è per sabato 25 novembre alle 21 e domenica 26 alle 18. Info e prenotazioni ai numeri 092226737 / 3683175996.