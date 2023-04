Spettacolo cheerleader al PalaMoncada per la Fortitudo Cup. Un coinvolgimento totale, non solo atleti e insegnanti, ma tutti gli studenti sono stati resi protagonisti. Chi per il tifo, chi per foto e comunicazione. Dj, musica, speaker, ma anche lo spettacolo delle cheerleader. Il modello dei college americani ha preso piede anche qui. Così ogni istituto ha avuto il proprio gruppo di ragazze pompon organizzate con tanto di coreografia. Tantissimi studenti appassionati a fare il tifo per la loro scuola – ha detto il presidente della Fortitudo, Gabriele Moncada -. Giovani che hanno voglia di divertirsi e ci sono anche i nostri ragazzi del settore giovanile. Speriamo di poter fare appassionare qualche altro giovane a questo sport”. A trionfare è stata la rappresentativa del Liceo Scientifico e linguistico statale Leonardo, la scuola frequentata dai giovani che gravitano nel roster della Moncada, con presenze in C e in A2. Una mattinata di sport in cui il Liceo Scientifico Leonardo, il Liceo Classico Empedocle, il Liceo Politi e l’ITC Leonardo Sciascia di Agrigento hanno dato vita alla “Fortitudo Cup”. Ph Giuseppe Greco e Nino Piraneo